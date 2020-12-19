«المالية» تعلن جدول صرف رواتب ديسمبر لموظفي الدولة: الصحة أولا

يترقب أكثر من 5 ملايين موظف في الدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري هذا الأسبوع، بداية من الثلاثاء المقبل، على مدار 3 أيام، حتى الخميس الموافق 25 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك وفقا لنص كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في أكتوبر الماضي، لتنظيم صرف مرتبات العاملين والموظفين بالدولة، بداية من شهر أكتوبر حتى نهاية عام 2020.

«الصحة» و«الداخلية» في اليوم الأول

ووفق الكتاب الدوري للمالية، فقد تقرر صرف مرتبات موظفي الصحة والداخلية أولا، ليتصدرا اليوم الأول للصرف.

وأشار الكتاب الدوري إلى تنظيم عمليات الصرف وتوزيعها على 3 أيام؛ منعا للتكدس، ضمن الإجرءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للكتاب الدوري، حدد محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الدولة عن شهر ديسمبر الحالي، لتبدأ الوزارات والجهات الحكومية الصرف بداية من يوم 22، على أن يستمر لمدة 3 أيام.

صرف المستحقات الأخرى أيام 8 و9 و10 من كل شهر

وأكد الكتاب الدوري للمالية، بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم صرف مرتبات العاملين بـ17 وزارة وهيئة في اليوم التالي، وأخيرا صرف مرتبات العاملين التابعين لـ9 وزارات وهيئات حكومية يوم الخميس، 24 من الشهر ذاته، وتصرف المستحقات الأخرى أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

وعن مواعيد صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال الشهر، حدد الكتاب الدوري أيام 8 و9 و10 من كل شهر، مشددا على ضرورة إخطار الجهات الإدارية لتخطر العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.