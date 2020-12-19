صور.. محمد صبحي يكرم 120 مبدعا من المشاركين بمسيرته الفنية لنصف قرن

في سابقة هي الأولى من نوعها، كرم النجم محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا، من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون، وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد، الذي ساهموا في إبداعه على مدار نصف قرن.

وشملت قائمة المكرمين؛ مبدعين من أجيال مختلفة، ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان الكبير.

كان على رأس المكرمين 4 وزراء ثقافة، وهم الدكتور ثروت عكاشة، والأديب يوسف السباعي، والدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة ثقافة مصر حاليا، كما تم تكريم اسم الشيخ صالح كامل، والدكتور حسن راتب، والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج محمد فاضل، والفنانة القديرة سميحة أيوب.

واليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي، ليس مجرد تكريما، ولكن احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، من أشعار الشاعرعبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوي، وألحان شريف حمدان، وموسيقي تصويرية هشام خرما، وتصميم الجائزة للدكتورعبد المجيد إسماعيل، وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل، وشارك فيها نجوم فرقة «ستديو الممثل» عبد الرحيم حسن، وسماح السعيد، وحازم القاضي، وندي ماهر، وميرنا زكري، ومنة طارق، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، وليلي فوزي وأنجيلكا.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي، وشريهان، ونيللي، وعبلة كامل، ونيفين رامز، ولبلبة، وسماح أنور، وإلهام شاهين، وسعاد نصر، وشويكار، وحنان سليمان، وسوسن بدر، ووفاء عامر، ومها أبو عوف، وزينب وهبي، وندا موسى، وريم أحمد، وهدي هاني، ودنيا عبد العزيز، ووفاء صادق، وسميرة عبد العزيز، وسماح السعيد، وميرنا زكري، وندي ماهر، وعزة لبيب، وفنانات أخريات.

ومن النجوم: جميل راتب، وشوقي طنطاوي، وسامي فهمي، وصلاح عبدالله، وأيمن عزب، وسعد أردش، وممدوح وافي، وأحمد وفيق، والمنتصر بالله، وصلاح رشوان، ومجدي وهبة، وعبد الرحيم حسن، وحازم القاضي، وفادي خفاجة، وهدي هاني، وسامح صفوت الشجيع، وهاني رمزي، وعماد رشاد، وأركان فؤاد.

كما تم تكريم حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيزوكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين.

وكرم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته، وعلى راسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، واسم الراحل مهدي يوسف، والكاتب أحمد عوض، والكاتب محمد الغيطي، والكاتب محمد بغدادي، والمنتج محمد فوزي، والمنتج صلاح يسري، والموسيقار محمد علي سليمان، والكاتب أيمن فتيحة، والكاتب مصطفي شهيب، والكاتب محمد الغيطي، والشاعر عبدالله حسن، والموسيقار هشام خرما، والملحن شريف حمدان، وآخرين، فضلا عن تكريم أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي.

حضر الاحتفالية عدد كبير من ضيوف الشرف، على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكالثوليكي للسينما، والكاتب الصحفي أحمد رفعت، والإعلامي طارق علام، والسيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنانة فردوس عبد الحميد، والكاتبة آمال عثمان، والإعلامية مني سلمان.