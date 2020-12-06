أشرف عبدالباقي عن انتقاد محمد صبحي "مسرح مصر": عنده حق طبعا

قال الفنان أشرف عبدالباقي إن الانتقادات المواجهة له بسبب "مسرح مصر" ضايقته في بعض الأحيان خاصة إذا كان الشخص وضع توقعات، "لو أنا متوقع أو متمني إنها تنجح وتحقق نجاح بشكل ما وتيجي أقل من الواحد اللي كان بيتمناه أو يتوقعه بضايق شوية لكن مش بقف عندها وبفكر في اللي بعدها".

وأضاف "عبدالباقي" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن مشروع "مسرح مصر" مهم في مسيرته الفنية، ولكنه ليس الأهم، والتوقيت الذي عرض فيه كان أيضا مهم، نظرا لأن المسرح حينها توقف بشكل تام في مصر، حتى وإن كان بشكل مختلف عن المعتاد، وكل الذين عملوا على المسرح اعتادوا على شكل معين من المسرحية التي مدتها تكون 4 ساعات.

وأشار إلى أن اختلاف "مسرح مصر" يكمن في أن مدة العرض تكون ساعة واحدة، والتحضير يستغرق يومين فقط، وتستند على الارتجال بشكل كبير، مؤكدا أنها نجحت وأحدثت مردودا جيدا جدًا، بالرغم من وجود بعض العيوب، مثل الاستعجال.

وعن انتقاد محمد صبحي والمخرج جلال الشرقاوي عن "مسرح مصر"، علق: "هما طبعا عندهم حق حتى لو كنت مختلف معاهم، دول أساتذتنا، والواحد ميقدرش يقول معاهم تلت التلات كام، لكن احنا بنقول دي فكرة جديدة ومختلفة، والفكرة دي نجحت وعملت مردود كويس، ومش معنى كدة إنها تلغي المسرح اللي بيقدموه، ولكن مسرح مختلف".

وتابع: "الست أم كلثوم لما الحفلة بتاعتها تمتدت لمدة 4 ساعات دة كان وقت وكان الناس يستطيعوا سماع لمدة 4 ساعات لمطرب أو مطربة، لكن النهاردة لو فيه مطرب بيغني أغنية لمدة ساعتين تلاتة أعتقد هتبقى مشكلة حتى لو كان من أحسن الأصوات، فالأغنية دلوقتي بقت 3 دقايق، والشباب دلوقتي بيتفرجوا على حاجات في الموبايل لو زادت عن دقيقتين ممكن يقفولها ومع الوقت الحديث بقت فيه أفكار جديدة منهم فكرة مسرح مصر".

وأكد أن مسرح مصر ليس مجدا شخصيا، بدليل أنه لم يكن البطل في كثير من العروض، "أنا كنت بخدم على الشباب وبطلع في المسرحية لمدة 5 دقايق، وفيه ناس اتضايقت إن فيه ناس جديدة طالعة، وأنا شوفت الكلام دة من يوم ما بدأت وراضي عن الجيل اللي قدمته بنسبة 90% في تجربة مسرح مصر".

وواصل: "علي ربيع من الناس اللي بتضحك الناس، وهو ممكن ميكونش قال حاجة، ودي حاجة ربنا مديهاله".

بدأ المخرج هشام الشافعي تصوير المشاهد الأولى لفيلم "سقراط ونبيلة"، إنتاج شركة نيوبيكتشر، وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته .

وقال المخرج هشام الشافعي، إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه متفائل بتجربته مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقي لأنه صاحب تاريخ طويل في عالم الكوميديا.

وأشار الشافعي إلى أن شركة نيوبيكتشر وفرت كافة الإمكانيات الممكنة لكي يخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن التحضير للتصوير استغرق نحو شهرين.