إيمان ولبلبة وسميحة أيوب.. أبرز نجوم «50 سنة فن» لـ محمد صبحي

حضر عدد كبير من نجوم الفن إلى مدينة سنبل، اليوم، للمشاركة في احتفالية الفنان الكبير محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عامًا على بداية عمله الفني، وكان من بين الحاضرين الفنانة إيمان التي شاركت معه في بطولة فيلم العميل 13، ولبلبة بطلة فيلم الشيطانة التي أحبتني، والفنانة سميحة ايوب.

كما تواجد بالاحتفالية كل من: «عبدالله مشرف ومجدي صبحي، وهدى هاني، وداليا مصطفى التي شاركت في بطولة مسلسل أنا وهؤلاء».

وترصد الاحتفالية الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال 50 عامًا، كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لـ محمد صبحي، وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة «ستديو الممثل» عبدالرحيم حسن وسماح السعيد، وحازم القاضي، وندي ماهر، وميرنا زكري، ومنة طارق، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، وليلى فوزي وأنجيلكا.

كما سيكرم صبحي خلال الحفل 4 وزراء سابقين وحاليين لـ للفكر والثقافة والفن وهم: «الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم».

ويشهد الحفل أيضا تكريم كل من: «الدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود، ومن المكرمين أيضًا الفنانات: شريهان، نيللي، عبلة كامل، نيفين رامز، سماح أنور، ليلي علوي، إلهام شاهين، لبلبة، سعاد نصر، أنغام، شويكار، حنان سليمان، سوسن بدر، وفاء عامر، مها أبو عوف، أحلام الجريتلي، زينب وهبي، ندا موسي، ريم أحمد، هدي هاني، دنيا عبدالعزيز، وفاء صادق، سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، ميرنا زكري».

ومن النجوم: «جميل راتب، شوقي طنطاوي، يوسف داوود، سامي فهمي، صلاح عبدالله، نور الشريف، سعد أردش، ممدوح وافي، أحمد وفيق، المنتصر بالله، صلاح رشوان، مجدي وهبة، عبدالرحيم حسن وحازم القاضي».

ويقوم «صبحي» بتكريم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته، وعلى رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان.