"صور".. محمد صبحي يجري البروفات النهائية لاحتفال "50 سنة فن"

يجري النجم محمد صبحي، بروفات مكثفة بشكل يومي، على مسرح مدينة سنبل، استعدادا للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية، والتي ستقام تحت عنوان "50 سنة فن"، في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

وترصد الاحتفالية الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لـ محمد صبحى، وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبدالرحيم حسن وسماح السعيد، وحازم القاضي، وندي ماهر، وميرنا زكري، ومنة طارق، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، وليلى فوزي وأنجيلكا.

ويكرم "صبحي" في "50 سنة فن"، 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم: "الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم".

كما سيتم تكريم الدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود، ومن المكرمين أيضا الفنانات: "شريهان، نيللي، عبلة كامل، نيفين رامز، سماح أنور، ليلي علوي، إلهام شاهين، لبلبة، سعاد نصر، أنغام، شويكار، حنان سليمان، سوسن بدر، وفاء عامر، مها أبو عوف، أحلام الجريتلي، زينب وهبي، ندا موسي، ريم أحمد، هدي هاني، دنيا عبدالعزيز، وفاء صادق، سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، ميرنا زكري وندي".

ومن النجوم: "جميل راتب، شوقي طنطاوي، يوسف داوود، سامي فهمي، صلاح عبدالله، نور الشريف، سعد أردش، ممدوح وافي، أحمد وفيق، المنتصر بالله، صلاح رشوان، مجدي وهبة، عبدالرحيم حسن وحازم القاضي".

كما سيتم تكريم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته وعلى رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان.

وكتب الاحتفالية الكاتب محمد بغدادي، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقى التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للفنان محمد صبحي.

يذكر أن الفنان محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج عام 1970 بتقدير عام امتياز، وتم تعيينه بالمعهد معيدا بقسم التمثيل والإخراج، ومارس التدريس من عام 1971 وحتى 1985، ثم قدم استقالته للتفرغ كممثل ومخرج ومسيرته الفنية والتي بدأت منذ عام 1968 وحتى الآن 2020 "52 سنة"، قدم من خلالها 42 عملا مسرحيا و22 فيلما سينمائيا و25 مسلسلا تليفزيونيا.

وأسس محمد صبحي وأنشأ أول معمل مسرحي في عام 1969 باسم "ستديو الممثل" ثم قام بعد ذلك بتأسيس فرقة "ستديو 80" مع المؤلف لينين الرملي، كما أسس وأنشا عدة مسارح بناء وتجهيزا منها مسرح الليسيه بالإسكندرية ومسرح نيو أوبرا ومسرح الفردوس، ثم قام بإنشاء مدينة سنبل التي تضم قاعة مسرح محمد صبحي وقاعة مسرح 2 ، وكذلك تضم المدينة دار مسنين للفنانين ومتحفا للفنون يوثق للفن المصري والعربي من سنة 1805 وحتى الآن.

ومن أهم اسهامات "صبحي" في خدمة المجتمع المدني، مؤسسة "معا لتطوير العشوائيات"، كما أطلق حملة المليار بجامعة الإسكندرية وسافر لأوروبا وأمريكا على نفقته الخاصة لمقابلة الجاليات المصرية هناك لحثهم على التبرع لإنقاذ أهالينا بالعشوائيات، وأعلن عن شعار الحملة وهو "نبني البشر قبل الحجر".