مصادر: محافظ الإسكندرية بلا أعراض وصحته جيدة رغم إصابته بكورونا

قال مصادر داخل ديوان محافظة الإسكندرية، إن محافظ الإسكندرية يتمتع بصحة جيدة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وأنه لم تظهر عليه أى أعراض الخاصة بالفيروس وتم اكتشاف الإصابة بعد إجراء المسحة الطبية.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أن المحافظ سيتابع جميع الملفات داخل العزل المنزلي الذي بدأ منذ ظهور نتيجة المسحة الطبية وتأكد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه سيتم تعقيم مبني ديوان المحافظة بالإضافة إلى إجراء مسجات طبية لأى من المخالطين للمحافظ خاصة مع عدم ظهور أى أعراض على المحافظ .

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت عن إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، يتمتع المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

وتضمن البيان دعوات بالشفاء العاجل لمحافظ الإسكندرية وعودته سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة المواطن السكندري، وذلك دون الإشارة لإجراءات أخرى تتعلق بالمخالطين له بمقر ديوان عام المحافظة.

والتقي محافظ الإسكندرية منذ يومين بمكتبه چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وظهر المحافظ مرتديا الكمامة أثناء اللقاء مع القنصل فيما اضطر الجميع الي خلعها أثناء التصوير الجماعي .

وفي الأمس التقي استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، نجوين دوي هانج المستشار التجاري، ونجوين تنه كوان سكرتير ثالث، ونجوين أن توان ملحق دبلوماسي.