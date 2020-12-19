بالرغم من المخالطة.. نواب محافظ الإسكندرية سلبي كورونا

بعد ما أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إصابة اللواء محمد الشريف بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والبدء في العزل المنزلي ومتابعة أمور المحافظة عن بعد ، علمت "الوطن" أن نائبي محافظ الإسكندرية وهما الدكتورة جاكلين عازر والنائب أحمد جمال بصحة جيدة وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر من بين المخالفين لمحافظ الإسكندرية حيث التقت به مؤخرا في لقاء سفير فيتنام إلا أنها بصحة جيدة وغير مصابة، وفقاً لما أكده مصدر مسؤول داخل ديوان المحافظة.

وكان أول من أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ هو النائب أحمد جمال حيث أصيب خلال الموجه الأولى وتم إجراء العزل المنزلي عليه لأكثر من 14 يوما ثم عاد إلى ديوان المحافظة لممارسة عمله، ولحق به المحافظ في الموجة الثانية للفيروس.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له .

وحرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد .

والتقي محافظ الإسكندرية منذ يومين بمكتبه چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وظهر المحافظ مرتديا الكمامة أثناء اللقاء مع القنصل فيما اضطر الجميع الي خلعها أثناء التصوير الجماعي .

وفي الأمس التقي استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، نجوين دوي هانج المستشار التجاري، ونجوين تنه كوان سكرتير ثالث، و نجوين أن توان ملحق دبلوماسي.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية. مؤكدا علي عمق العلاقات بين الجانبين. وأعرب أنه على استعداد للتعاون مع الجانب الفيتنامي على تنفيذ ما تم توقيعه والإتفاق عليه بعد زيارة الرئيسين في عامي 2017 و 2018.

وأكد الشريف علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمجالات المشتركة بين الجانبين.