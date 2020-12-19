حزب تركي يطالب «العدالة والتنمية» بالاعتذار بسبب «التفتيش العاري»

طالب حزب «الشعوب الديمقراطي» التركي الموالي للأكراد، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أوزلام زنجين، بالاعتذار لنفيها وقائع التفتيش العاري للنساء في سجون البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان البرلماني التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز.

وأشار جرجرلي أوغلو، إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.

من جهتها، قالت البرلمانية عن الحزب الحاكم إنها لا تصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون، مؤكدة أن جرجرلي أوغلو يريد تخويف البرلمان.

وأثارت تصريحات زنجين غضبا داخل حزب «الشعوب الديمقراطي» وطالبتها رئيسة كتلة الحزب النيابية، ميرال دانيش باشتاش، بالاعتذار لجرجرلي أوغلو.

ووصفت باشتاش، تصريحات زنجين، بأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها.

وأشارت باشتاش، إلى وقائع تفتيش عار وقعت في السجون التركية مثل مانيسا، وألازيج، وسينجان، وبكر كوي، موضحة نماذج على ذلك من خلال تقارير رسمية.

وكانت الشرطة التركية شنت حملة أمنية في 12 مدينة، مركزها مدينة أوشاق، ألقت خلالها القبض على 26 طالبة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، معظمهن طالبات في كلية الطب، وقالت أسرهن إنهن تعرضن لسوء المعاملة داخل مديرية أمن مدينة أوشاق شرق البلاد على مدار 5 أيام.

وعلى خلفية نفي نائبة من صفوف الحزب الحاكم وقائع التفتيش العاري للنساء في مراكز الأمن والسجون، نشرت مئات من ضحايا هذه الممارسات فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحدثن فيها عما تعرضن له من إهانات على يد عناصر الأمن.

وكتبت إحداهن، المعلمة توبا أوزدمير: «أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي».