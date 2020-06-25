تعيين وصي في بلدية سارجان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي

تواصل الحكومة التركية حملات القمع والاعتقالات بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين الأوصياء في أماكنهم، وفي ضوء ذلك اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية سارجان والرئيس المشارك له، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أن السلطة التركية، قامت بتعيين وصي بدلاً من نائب حزب الشعوب الديمقراطي بكير بلوت الذي كان رئيس بلدية سارجان، وتم اعتقاله سابقا.

وعين نائب محافظ ألازيج، إركان كاتشماز وصيًا على بلدية سارجان، بعد أن ألقت قوات الشرطة التركية صباح أمس الثلاثاء، القبض على رئيس بلدية سرجان، التابعة لمقاطعة كارا كوتشان في مدينة ألازيج، عن حزب الشعوب الديمقراطي، بكر بولوت، والرئيس المشارك للحزب عن البلدية نفسها، جانان تاج تكين بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية.

وذكرت الصحيفة التركية، أن حزب الشعوب الديمقراطي كان قد فاز في انتخابات 31 مارس 2019 المحلية، برئاسة 65 بلدية، ولكن اليوم ، قامت السلطة التركية بتعيين أوصياء على 46 بلدية منها.

وذكرت صحيفة "آر تي جرتشك" أن اعتقالات الشرطة تأتي بالتزامن مع استمرار مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة بقيادة الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، ومدحت سانجار.