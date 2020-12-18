مصدر بـ«السياحة»: 72% تراجعا في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال 2020

كشف مصدر بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر، بنهاية العام الحالي، بنحو 72%، بالمقارنة بالعام الماضي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن إجمالي السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020، لم يتجاوزالـ3 ملايين سائح، بالمقارنة بنحو 13 مليونا في 2019.

وأوضح المصدر، أن أكثرمن 65% من السياح الذين زاروا مصر هذا العام، توافدوا إليها قبل ظهور جائحة كورونا خلال أشهر يناير وفبراير ومارس الماضيين، لافتا إلى أن 80% من السياح الذين زاروا مصر عقب استئناف الحركة السياحية الوافدة، يوليو الماضي، من الأوكران.

وأشار المصدر، إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر، مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا، لم تستأنف رحلاتها إلى مصر حتى الآن، بسبب ظروف كورونا، وظهور الموجة الثانية منها، والتي جعلت العديد من تلك الدول تصدر قرارات بالغلق التام، وتمنع مواطنيها من السفر للسياحة خارج أوروبا، بعد ارتفاع نسب الإصابات بها، موضحا أن الإيرادات السياحية المحققة هذا العام، شهدت تراجعا يقدر بأكثر من 70%، بالمقارنة بالعام الماضي.

كورونا السبب الرئيسي في تراجع أعداد السياح

من جهته، أرجع علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر، إلى حالة الركود التي أصابت القطاع السياحي بسبب كورونا، والتي تسببت في غلق المقصد السياحي المصري أمام السياح لمدة 5 أشهر.

وأوضح «غنيم» أنه بعد استئناف استقبال مصر للسياح، يوليو الماضي، لم يزر مصر منذ هذا التاريخ وحتى الآن إلا نحو 420 ألف سائح، وهو رقم ضئيل للغاية، إلا أنه يتماشى مع ظروف كورونا، وتخوف السياح من السفر، مشيرا إلى أن خسائر القطاع السياحي هذا العام، تقدر بنحو مليار دولار شهريا.

ولفت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن العام المقبل لن يشهد استعادة الحركة السياحية لطبيعتها الكاملة قبل كورونا، وأن بداية التعافي ستكون خلال شهر مارس المقبل.