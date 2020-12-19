الصحة تكشف أعلى مناطق الإسكندرية إصابة بكورونا.. المنتزه في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة، ووفقا لإحصائيات رسمية من وزارة الصحة يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير المناطق الأكثر إصابةً بفيروس كورونا داخل المحافظة، وتزامنا مع إعلان إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

وجاءت المناطق الأعلى إصابة داخل المحافظة كالتالي :

1- المنتزه تتصدر الإصابات على مستوى المحافظة.

2- حي شرق الإسكندرية.

3- حي وسط الإسكندرية.

4- العجمي في المرتبة الرابعة

5- حي غرب الإسكندرية يأتي في المركز الخامس

6- المنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة.

7- حي الجمرك يأتي في المركز السابع

8- مدينة برج العرب تحتل المركز الثامن.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان كشفت عن أسباب تحديث البروتوكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا «النسخة الرابعة»، والذي تم الإعلان عنه في «وبينار» نظمته وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي وتم مناقشته من خلال اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس برئاسة الدكتور حسام حسني.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البروتوكول العلاجي تم استحداثه بسبب زيادة الفهم لسلوك الفيروس، وأيضا مراحل العلاج وإدراج ما استجد من أدوية بعد نتائج الدارسات العالمية و المحلية اللي تمت الفترة الماضية.

وأضافت: «البرتوكول العلاجي الجديد النسخة الرابعة لمصابي فيروس كورونا فيه تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة فيتضمن تغير في طريقة العلاج بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج التي تصل من 7 إلى 10 أيام».