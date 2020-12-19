فخري الفقي: حصول مصر على دعم صندوق النقد يعبر عن الثقة في اقتصادها

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر دخلت مع صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر في برنامج إصلاح هيكلي جديد ممول فيما يعرف بترتيب الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي بنحو 5.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من حق مصر، في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الدول التي تواجه أزمة في السيولة تلجأ إلى هذا الصندوق، مؤكدًا أن إتاحة التمويل لمصر يعبر عن الثقة في اقتصادها.

وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن شهر يوليو الماضي شهد صرف ملياري دولار من إجمالي المبلغ الذي جرى تخصيصه، وتبقى 3.2 مليار دولار، ستُصرف على شريحتين، الأولى بعد 6 أشهر من نجاح المراجعة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصري وأدائه في هذه الحالة، وهو ما تم في شهر نوفمبر، وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمؤشرات الاقتصاد المصري وكتبوا التقرير الذي عُرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكون من 24 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 190 دولة، وراجع المجلس هذا التقرير، وتمت الموافقة على صرف الشريحة الأولى بواقع 1.6 مليار دولار.

مراجعة مؤشرات الاقتصاد بعد 6 أشهر

وتابع الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق: «بعد 6 أشهر أخرى، سيتم مراجعة الأداء الاقتصادي المصري، وإذا لم تنحرف عن مسارها، فإنه سيجري صرف الشريحة الأخيرة في يونيو القادم، ومن المهم جدًا أن الإشادات المتعلقة بنجاح الاقتصاد المصري تمنح ثقة أكبر فيه».