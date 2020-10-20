محمود محيي الدين: دور صندوق النقد الدولي يبرز وقت الأزمات

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية، ساندته كثيرًا في الترشح لهذا المنصب، وأيضا محافظ البنك المركزي هو محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، فكان هناك متابعة من وزارة المالية ووزارة الخارجية ودعم كبير له.

وأضاف "محيي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تمثيل البلاد التي تقوم بترشيحه وانتخابه في مجلس الإدارة، والدفاع في وجهات نظرها، ونقل وجهات نظرها لإدارة الصندوق، ولخبراء الصندوق، وعمله بحكم الاتفاقية الدولية المنشئة للصندوق، يوضح في مهام خاصة بالتنسيق والمتابعة وتعريف الدول الذي يمثلها بالمستجدات داخل الصندوق أو في الاقتصاد العالمي ذات التأثير على السياسات المالية والسياسات النقدية، التي تمثل العمود الفقري للسياسة الاقتصادية.

وتابع أن وقت الأزمة، يبرز دور صندوق النقد الدولي، سواء أزمة مالية واقتصادية أو أزمة سعر صرف، أو أزمة ميزان مدفوعات، دور صندوق النقد الدولي يكون مهم للغاية، حيث يعمل على مساندة الدول التي تعاني من مشاكل من خلال برامج تدعمها في الأوقات التي تشهد فيها هذه الأزمات.

وأردف أن الاستمرار في الإجراءات المساندة للقطاع الصحي، واحتواء الوباء والسيطرة عليه، وعلاج المتأثرين بهذا الوباء، أحد الأولويات لأي دولة في الفترة الحالية، لا يوجد أهم من صحة المواطن، لافتًا إلى أن إذا قامت الدول بحزم مالية ومساندة وتيسيرات مالية للقطاع الخاص والقطاع الغير رسمي والقطاع المساند للفقراء يجب أن يستمر لمصلحة تلك القطاعات ومصلحة الاقتصاد ككل.

وثبت أيضا أن في الأوقات التي بها أزمات ومخاطر عالية يوجد دور هام للاستثمارات العامة، مثل مشروعات البنية الأساسية والاقتصاد الرقمي، كل ما من شأنه يعين القطاع الخاص على الحركة بتمهيد الطريق له، هذا هو وقته لدفع حركة الاقتصاد.