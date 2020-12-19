12 تخصصا طبيا في 3 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» غدًا الأحد 20 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، والتخصصات المتاحة بها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهي:

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ الجلدية.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية غدًا

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة غدًا في 3 محافظات، وهي:

ـ أم الحويطات ـ مركز سفاجا، محافظة البحر الأحمر.

ـ بير أم سلطان، مركز البساتين، محافظة القاهرة.

ـ السلسلة مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

وأشارت الوزارة، إلى أن القوافل الطبية بها لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أنّ القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.