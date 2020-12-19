صحة القليوبية تطلق 8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، تنظيم 8 قوافل طبية مجانية لقرى المحافظة الأكثر احتياجا والأكثر بعدا عن المستشفيات المركزية، تسهيلا على أهالي تلك.

فيما أنهت مديرية الصحة، أعمال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها بقرية شبلنجة بمركز بنها، حيث أكدت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية أن القافلة تأتى استمرارا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتقديم خدمة متكاملة ومتميزة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشارت، إلى أن القوافل تضم العديد من التخصصات والعيادات الطبية منها: الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان والنساء والعظام والجلدية ومعمل أشعة بالإضافة إلى كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل لإجراء عمليات وفحص طبي شامل بالمجان، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت، إن القافلة قامت بإجراء الكشف الطبي على 1738 حالة من سكان هذه المناطق وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، كما تم اجراء التحاليل لـ 136 مواطنا سواء كانت تحاليل دم أم طفليات و47 حالة خلع أسنان.

وأضافت أن القافلة ضمت خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وتقارير علاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية لهم، وكذلك تنظيم لقاءات للتثقيف الصحي بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

في وقت سابق تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الوحدة الصحية بميت راضي التابعة لمركز ومدينة بنها وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف علي جاهزيتها لإستقبال المرضي في ظل الإستعدادات والإجراءات التي تتخدذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة هناء سرور مساعدة وزيرة الصحة للرعاية الأساسية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وطلب المحافظ، تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية ، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.

وتجول المحافظ ومساعدة الوزيرة داخل أقسام الوحدة، وتفقد الصيدلية وتم التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة ووجود ادوية لبروتوكول علاج فيروس كرونا للمخالطين والحالات الإيجابية سواء من الكبار أو الأطفال كما تفقدا الإستقبال وإستمع المحافظ من مدير الوحدة الصحية لشرح مفصل لكيفية إستقبال الحالات والتعامل معها وتحويل الي المستشفي في حالة احتياجها كما تفقد المحافظ عيادة الاسنان وغرفه الكشف والسونار.

ووجه محافظ القليوبية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.