اليونان تكشف خلية إخوانية لشحن مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا

في مفاجأة من العيار الثقيل، أظهر تحقيق للاستخبارات اليونانية أن جماعة الإخوان الإرهابية تشكل خلية لتسفير الأفارقة إلى دول أوروبية، مشيرًا إلى أن الصومال مثال بارز لتحولها ساحة لنقل المهاجرين بمساعدة القاعدة العسكرية التركية في مقديشو.

وكشف تحقيق أجرته أجهزة الأمن والاستخبارات اليونانية، عن وجود شبكة منظمة مسؤولة عن نقل المهاجرين غير الشرعيين من الصومال إلى اليونان عبر اسطنبول.

وذكر تقرير جهاز المخابرات الوطنية اليونانية، أن المنظمات التي تقوم بشحن المهاجرين من الصومال مرتبطين بجماعة الإخوان الإرهابية، كما أن الشبكة تشمل القنصلية التركية في مقديشو بالصومال، ومستشفى أردوغان للتدريب والبحوث، وكذلك جامعة المدينة، التي تقع أيضًا في العاصمة الصومالية.

وأشار جهاز المخابرات الوطني اليوناني، إلى أن العديد من المنظمات الإسلامية غير الحكومية التي تتخذ من تركيا مقراً لها هي جزء من شبكة تنقل المهاجرين الصوماليين غير الشرعيين.

وأعلن وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، نتائج التقرير السري، الذي أشار إلى أنه من إجمالي 214 مهاجرًا غير شرعي وصلوا إلى جزيرة ليسفوس في نوفمبر الماضي، كان 142 مواطنًا صوماليًا.

وساعد التحقيق جهاز المخابرات الوطني في تحديد مكان وإيقاف أكثر من 2500 مهاجر صومالي غير شرعي، كانوا مستعدين للعبور إلى الأراضي اليونانية من تركيا مقابل ما بين 500 إلى 800 يورو، وسيتم نقلهم بشكل غير قانوني إلى الجزر اليونانية عبر قوارب من سواحل تركيا.

واستشهد تقرير المخابرات اليونانية أن شهادات من مهاجرين صوماليين، تفيد بأن الجنود الأتراك في القاعدة التركية يتواصلون مع الصوماليين ليشرحوا لهم كيفية السفر إلى أسطنبول.

وأوضح مهاجرون صوماليون شهدوا أمام السلطات اليونانية أن السلطات التركية لم تعتقلهم على عكس المهاجرين من جنسيات أخرى، بسبب التعاون بين تركيا والصومال.