السيسي: فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح مدى خطر الإخوان على أوروبا

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة معاقبة الدول التي تموّل وتسلح هذه المنظمات الارهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس، في حواره المنشور اليوم في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسيةـ على هامش زيارته إلى فرنسا، أنَّ مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان على عدة جبهات معًا.

وتابع: "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدًا وجوديًا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".

واستكمل رئيس الجمهورية: "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".