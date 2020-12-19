بعد حديث السيسي.. آليات تنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية

نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات على مدار الأعوام السابقة، والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير، ولم تقتصر تلك العملية على العاصمة أو المحافظات المحيطة بها فقط، بل ستمتد أيضا إلى القرى التي تضع الحكومة الخطط لتطويرها، لتصبح مساوية لكفاءة المدن الكبرى والشهيرة في مصر، لذلك اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وتناول الاجتماع متابعة «المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية».

المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية يعتمد على محاور من بينها تطوير البنية التحتية

خلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي، ببلورة المشروق القوي لتطوير ووجه الرئيس السيسي، ببلورة مشروع تطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من كل الأجهزة الحكومية المعنية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

محاور عديدة ينقسم إليها تطوير القري أوضحتها الدكتور غادة شريف خبيرة التخطيط العمراني، فالمحور الأول للتطوير يكون بتحسين خدمات البنية الأساسية من توافر مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة.

مشروع تطوير الـ1000 قرية يشمل أيضا خدمات الصحة والتعليم الثقافة

تطوير الخدمات العامة، هو المحور الثاني لتطوير القرى، وتفسره شريف لـ«الوطن»، أنه يكون بتوفر مدارس مناسبة تسع طلابها دون كثافة، ومستشفيات بها خدمات طبية مقبولة، فضلا عن مراكز التدريب لذوي الإعاقة، ومراكز الشباب لإتاحة الفرصة للممارسة الرياضة.

تحسين مستوى الدخل أحد عناصر تطوير القرى، حيث أكدت خبيرة التخطيط، أنه يكون بتنويع مصادر دخل سكانها وذلك بإنشاء مصانع جديدة تساعد في تطوير المهنة الرئيسية للقرية، والاستفادة من كافة وسائل التنمية الاقتصادية صناعيا وزراعيا وتجاريا.

تحقيق التنمية الشاملة للقري يكون عن طريق المشاركة الشعبية لمواطني القرى، مع الدولة لاستيعاب وتسهيل عملية التطوير، كما أنه يتطلب منهم جهدا الحفاظ على تلك التنمية التي ستقام في قراهم، كذلك تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية وإتاحة فرص أكبر لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.