حمو بيكا بعد تحريم والدة عمر كمال للغناء: متخليش ابنك يغني

رد حمو بيكا، مغني المهرجانات، على حديث والدة المطرب الشعبي عمر كمال عن تحريم الأغاني، بأنها يجب أن تنصح ابنها بهذا الحديث لأنه أولى بالنصيحة، قائلا: «متخليش ابنك يغني وخليه يبطل غناء قبل ما المهرجانات تنتهي».

وأثارت السيدة منى عباس، والدة عمر كمال، حالة من الجدل بعد انفراد «الوطن» بأول لقاء صحفي مصور معها، حيث أدلت خلال الحوار بعدد من التصريحات الصادمة فيما يخص رؤيتها للغناء بشكل عام، وقالت إنها انقطعت عن سماع الأغاني بعد علمها بأنها حرام شرعا وأصبحت تداوم على حفظ القرآن الكريم.

وأضافت: «مش هقول الغناء حلال أو حرام ولكن هل فيه إنسان بيتمنى يموت وهو بيغني؟»، ويحق للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية محاربة أغاني المهرجانات لأن كلماتها أحيانا تكون مبتذلة.

وعن مسلسل «بيت العيلة 3»، قال «بيكا» لـ«الوطن» إنه حصل على تصريح من أجل التمثيل في المسلسل، وأنه سعيد بالتمثيل مع عدد كبير من الفنانين مثل سمير غانم وشيرين وهالة فاخر، وتمنى أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا حين يعرض للجمهور.

أما عن مسلسله «ترند بالملوخية»، اوضح أنه من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، وأنه ينتظره نجاح كبير، مؤكدًا أنه لم يفكر في حذف مشاهد عمر كمال منه بعد الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة الماضية، ولم يتخذ قرارًا بشأنه.

وتابع أنه لا ينوي الحديث عن خلافاته مع عمر كمال مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يفضل التركيز على الأعمال الفنية سواء تمثيل أو غناء، وعن المهرجان الذي طرح بمشاركتهما بعد الخلاف مباشرة، أكد أنه تم تسجيله منذ فترة طويلة، وأنه يستعد لطرح مهرجان «فستان فرح» خلال الأيام المقبلة على موقع «يوتيوب».