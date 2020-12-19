شيحة: رد "النواب" على البرلمان الأوربي قوي ويحمل دلالات متعددة

قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجهة المنوطة بها الرد على تقرير البرلمان الأوربي تجاه حقوق الإنسان في مصر، هي البرلمانات المنتخبة، ونحن لحسن الحظ مجلس النواب المصري أصدر بيانا قويا، يحمل دلالات متعددة، وأعتقد أنه حقق ما نصبوه إليه في رده على البرلمان الأوربي.

وأوضح، أنه يجب التعامل بندية، فمصر في السنوات الأخيرة تبنت رؤية واستراتيجية لإصلاح حالة حقوق الإنسان في مصر، وحققت في ذلك إنجازات كبيرة، ووصل إلينا 400 ملاحظة في مؤتمر حقوق الأنسان الأخير بجنيف، وكانت مصر سباقة للرد عليها.

شيحة: مفيش دولة بتنقل الناس من العشوائيات لمساكن متحضرة

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه على الرغم مما أنجزته مصر في ما يخص ملف السكن خلال الفترة الأخيرة، فأكثر ما وجه من نقد لنا، كان بنفس هذا الملف، لدرجة أن المسؤولة عن حق السكن بالأمم المتحدة كانت تدين ما يتم في مصر على أرض الواقع، وهذا أكبر دليل على عدم منطقية هذا الإدانة، لأن هذا أفضل ملف أدارته مصر الفترة الأخيرة، وتظهر لكل الناس نتائجه، «ولا توجد دولة في العالم بتنقل الناس من العشوائيات إلى أماكن متحضرة، يسكنون بها مباشرة».

وتابع أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، «البرلمان الأوربي وصل إلى هذه المعلومات في الغالب من منظمات معادية للدولة المصرية، لأنها معلومات الكثير منها بعيد كل البعد عن الحقيقة، كما أن هذا البيان غاب عنه الكثير من الإصلاحات التي تمت، بما في ذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي استجاب له الرئيس المصري وعدله مباشرة، وننتظر لائحته التتنفيذية خلال أيام، فضلا عن تجاهل هذا البيان للمنظمات الحقوقية المصرية العاملة على الأرض، فكان من الطبيعي أن يتواصل معنا ويتأكد أولا من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، فاللأسف البيان تجاهل كل منظمات حقوق الأنسان داخل مصر، واعتمد على بعض المنظمات المعادية لنظام المصري في الوقت الراهن».