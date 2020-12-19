171296 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11750 طن تشمل : 6750 طن فوسفات و4600 طن رمل و400 طن أرز معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47147 طن تشمل : 16835 طن ذرة و23202 طن قمح و962 طن صودا و6148 طن سكر. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1086 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا وبطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل وبقدونس وشطة وليمون ) وفواكة ( برتقال وجريب فروت وبلح ورمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وهولندا وباكستان وسنغافورة وأسبانيا وانجلترا وهونج كونج وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 240 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 859 حاوية مكافئة.

فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171296 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54878 طنا . كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2598 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2191 شاحنة.

وكان قد شارك اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا (Trans MEA 2020) الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء.

وعلى هامش المعرض شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البرية وكان أهمها ندوة بعنوان (دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية) بحضور الفريق مهندس وزير النقل، ووزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.