ضيق الرزق أفضل من ضيق التنفس.. نصائح «صحة دمياط» الأربع لقهر كورونا

قدمت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، نصائح لمصابي فيروس كورونا والمتعافين منه.

وعرض الدكتور أحمد عريف رئيس إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، خلال ندوة، 4 نصائح وتحذيرات، وفقا لأبحاث عمالية واكتشافات علماء إيطاليين، هي:

1- بعض مصابي فيروس كورونا قد يتعرضون لجلطات بعد التعافي من كورونا قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك لا بد من حصول المتعاف على دواء سيولة لعدم التعرض لجلطات لمدة 3 أشهر، لأن فرص التجلط تكون عالية، وذلك بعد مراجعة الطبيب.

2- الحرص والالتزام بارتداء الكمامات.

3- الالتزام بغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

4- إجراء التحاليل بشكل دوري.

وقال عريف، إن «للجميع أن يعلم أن حصيرة في المنزل أفضل من سرير في المستشفى وضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس».

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارها رقم 538 لسنة 2020 بتشكيل لجنة من مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، لوضع الخطة الاستراتيجية لترشيح المنشآت الصحية بالمحافظة والتي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعدت مديرية الصحة في دمياط، لافتتاح العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة والسكان، وفق ما أعلنته في بيان لها.

وتضمنت الاستعدادات التنسيق والتعاون لاستقبال حالات كورونا التي تستلزم رعاية مركزة وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع الحالات المؤكدة، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106157 حالة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 124280 حالة من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و 7041 حالة وفاة.