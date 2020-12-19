عصام شيحة: يجب الرد على البرلمان الأوروبي باللغة التي يفهمها العالم

قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يجب التعامل مع تقارير البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر بكل قوة، ولا يكفي انتقاد هذه التقارير فقط ونقول أنها تدخل في الشؤون الداخلية، فيجب على كل الجهات المنتخبة في مصر من مجلس نواب ومجلش شيوخ أن ترد على مثل هذه التقارير.

وأضاف شيحة، أن هذا الملف سيتضاعف في الشهور المقبلة، وهذه التقارير ليست إلا الطلعة الأولى وعلينا أن نستعد ونرد بوضوح شديد جدا باللغة التي يفهما العالم في مجال حقوق الإنسان، فعلينا أن ندرك بأن هناك تربص بالدولة المصرية، ورغبة بالتدخل بشؤون الدولة، ووقت التعامل معه علينا أن نظر أن هناك أكاذيب ومعلومات غير صحيحة وغير حقيقية.

شيحة: الغريب في التقرير مطالبته بالإفراج عن أشخاص بأعينهم

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، «المدهش في هذه التقارير، أنه يطلب الإفراج على أشخاص بالاسم، وهذا أمر غريب جدا، فإذا كنت تقول إن لدينا عشرات الآلاف من المسجونين والمعتلقلين، فلماذ تختار من بينهم 38 فقط للإفراج عنهم».

وتابع أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، «الدولة المصرية جادة، وشكلت لجنة عليا، برئاسة وزير الخارجية، ولها أمانة عامة تجمع كل المجالس القومية المتخصصة، وأعتقد أنه سيكون هناك ردود قوية تستند إلى حقائق وأسانيد، بعيدة عن المعلومات المغلوطة المنشورة بتلك التقارير».

وأكد أن منظمات حقوق الإنسان في مصر، لم تترك بيان من البيانات التي صدرت من أي جهة أيا ما كانت، بدون أن تتعامل معه بجديه، وفندته وفي كثير من الأحيان أظهرت كذب وافتراءت هذه البيانات، وأجبرتهم على تعديل تلك البيانات التي كانوا ينشرونها على الصفحات الخاصة بهم.