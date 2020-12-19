الخريطة الزمنية لامتحانات الدقهلية تبدأ في 16 يناير وتنتهي 4 فبراير

أعلنت محافظة الدقهلية الخريطة الزمنية لجداول امتحانات النقل للفصل الدراسى 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة والتي تبدأ فى 16 يناير 2021 المقبل، وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية لما يقرب من 100 الف طالب وطالبة وتبدأ فى 30 من يناير 2021.

جاء ذلك بعد اعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة.

وقال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن الامتحانات تبدأ يوم 16 يناير لامتحانات النقل والتي تبدأ بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتنتهي بامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبدأ يوم 30 يناير 2021.

وتشمل مواعيد الإمتحانات كما يلي:

الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت 16 يناير المقبل حتى الاثنين 18 يناير .

الصف السادس الابتدائي يبدأ من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى السبت 23 يناير.

الصفين الأول والثاني الإعدادي يبدأ من يوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير .

وامتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ فى يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

وعن امتحانات المدارس الفنية فإنها تبدأ بالتوازي مع امتحانات النقل من بدايتها فى 16 يناير.

ووجه محافظ الدقهلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده وبأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا الى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

ومن جهة أخري وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ينتهي غدا الأحد الامتحان التجريبي التدريبي للصف الأول الثانوي في 192 مدرسة ، والتي تقدم لها 49 ألف و 96 طالب وطالبة واستمرت علي مدار 5 أيام.

وأوضح على عبد الرؤوف بأن هذا الاختبار ما هو إلا تجربة لتدريب الطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات والوقوف على المشكلات والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم، وأن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر او قلق لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي لحل هذه المشكلات مؤكدا على وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم.