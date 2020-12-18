«الغسالة» يتذيل قائمة إيرادات السينما بـ200 جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم «الغسالة» للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، 200 جنيه فقط لا غير، ليتذيل قائمة إيرادات دور العرض، أمس الخميس، حسب بيانٍ صحفي للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدّر فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي ومحمد فراج، الإيرادات، مُحافظًا على المركز الأول، بنحو 72 ألف جنيه، بفارق كبير عن فيلم «الخطة العايمة» لـ علي ربيع، الذي جاء في المرتبة الثانية بـ50 ألف جنيه.

فيلم «الخطة العايمة» من بطولة الفنان علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وإخراج معتز التوني، وإنتاج وائل عبدالله، وتدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما على أعلى مستوى دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «خان تيولا» للمخرج وسام مدني، إذ حقق 40 ألف جنيهًا، وهو من بطالة نضال الشافعي، ووفاء عامر، أحمد كمال، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث فيلم «خان تيولا»، في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية، داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، الذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله «الفنان علي الشجيري» ونجلته «الفنانة الشابة زهرة الحاروفي»، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد «نضال الشافعي»، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق، تقلب أحداث العمل.

الفيلم الكوميدي «عفريت ترانزيت» جاء في المرتبة الرابعة، إذ حصد إيرادات بلغت 30 ألف جنيه، أمس الخميس، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وهو من تأليف أحمد عامر وإخراج ياسر هويدي.

وتدور أحداث الفيلم، حول بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.