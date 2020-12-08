حواديت السينما.. حفلة تلقى نجاح الموجي فيها أجرا أعلى من مدحت صالح

بالرغم من نجاح الفنان الراحل نجاح الموجي كممثل بشكل كبير بفضل موهبته الفنية الحقيقية وخفة ظله التي أهلته لأن يصبح واحدا من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، إلا أنه كان يتمتع بموهبة أخرى وهي حب الغناء بشكل كبير.

وبالفعل قدم نجاح الموجي عددا من الأغنيات والمونولوجات في عدد من الأفلام السينمائية والتي لاقت نجاحا كبيرا وكان من أشهرها أغنية "سلملنا بقي على التروماي"، وفي أحد لقاءاته التليفزيونية تحدث الفنان نجاح الموجي عن حكايته مع هواية الغناء وبأنه لم يدرس الموسيقى ولكنه يغني اعتمادا على أذنه الموسيقية ولاقى نجاحا كبيرا بأنه لم يسعَ يوما لأن يكون مطربا ولكنها هواية فقط ويكون غناؤه داخل عمل درامي فقط.

وتذكر نجاح الموجي خلال اللقاء المرة الأولى والأخيرة التي شارك خلالها في حفل بالغناء قائلا إنه شارك بالغناء في حفل أقيم بالنادي الأهلى على ملعب مختار التتش، وبأن تلك التجربة كانت لها طبيعة خاصة، مؤكدا أنه اشترط على متعهد الحفل أن يتم كتابة اسمه أول اسم والحصول على أعلى أجر وقد حدث بالفعل حيث إن أجره تعدى أجر الفنان مدحت صالح.

وعن تقبل الجمهور لتلك التجربة أكد نجاح الموجي أن الجمهور استقبلها بشكل جيد ولكنه عاش تجربة الوقوف على خشبة المسرح كمطرب وتخوفه من الجمهور وتقبلهم له كمغنٍ، وأوضح "الموجي" أن الموسيقار عمرو سليم كان قائد الفرقة الموسيقية أثناء غنائه، وكان هناك تفاعل بينهما لضبط صوته مع الموسيقى ليخرج الغناء بأفضل شكل.

يذكر أن الفنان نجاح الموجي رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 1998 عن عمر ناهز 55 عاما، بعد مسيرة فنية استمرت لمدة ثلاثين عاما برصيد أعمال فنية قاربت الـ200 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح.