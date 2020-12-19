بعد ارتفاع أسعاره.. 4 طرق لتلميع الذهب القديم في المنزل

يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى إلغاء فكرة شراؤه، والاكتفاء بالمتاح والعمل على تداوله بين أفراد الأسرة الواحدة، ما يجعل البعض يبحث عن طرق آمنة لـ«تلميعه»، لكي يبدو بشكل جديد، وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية إعادة الذهب لحالته الأولى لامع في التقرير التالي:

معجون الأسنان

يعد معجون الأسنان الحل الأمثل لجلي الذهب، كونه يساعد على تنظيفة من الشوائب العالقة مع إضفاء بريق على الشكل العام للمعدن الأصفر، إلا أنه وفقا لموقع «ويكي هو» المعني بطرق الصيانة والخدمات، فإنه لا تستخدم تلك الطريقة بشكل مبالغ فيه وأنه من الممكن استخدامها قبل المناسبات على سبيل المثال.

- وتتم تلك الطريقة من خلال استخدام فرشاة معجون قديمة بوضع كمية صغيرة من المعجون عليها، وتحريكها بلطف على الذهب، وتحديدًا الذي يحتوي على قطع صغيرة.

الخل الأبيض

يمكن استخدام الخل الأبيض في تلميع قطع الذهب بوضع القطعة في السائل لمدة لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وبعد ذلك يتم انتشالها وجليها بفرشاة المعجون النظيفة.

البيكينج صودا

يمكن استخدام البيكينج صودا مع الخل الأبيض في تنظيف الذهب بوضعه داخل المحلول، وإخراجه وتلميعه بقطعة من القماش الناعم.

سائل غسيل الأطباق

يمكن وضع المعدن الأصفر في مياة ساخنة بها سائل غسيل الأطباق وفركها بالفرشاة بشكل جيد حتى يظهر الذهب بشكل مُرضي.

يذكر أنه فضلًا عن الشكل الجمالي للمعدن الأصفر، إلا أن المجوهرات والذهب يحتويان على بكتيريا كثيرة تساعد في اصابة البعض بالأمراض، تصل إلى 21 ألفاً من الجراثيم خلال أسبوع واحد.

كما أن أكثر المجوهرات التي تحتوي على ميكروبات وجراثيم هي الخواتم تصل إلى 5047 مستعمرة بكتيرية وفطر وعفن، خلال أسبوع واحد.