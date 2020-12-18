تجار الصاغة: «الخواجات» وأعياد الميلاد أنعشوا مبيعات الذهب 10%

كشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، عن انتعاشة تتجاوز الـ 10% في محافظات مصر بمبيعات الذهب خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب الخواجات والطوائف القبطية احتفالا باعياد الميلاد والكريسماس، موضحين أن تلك الانتعاشة جاءت مدعومة بحملات ترويجية وأشكال جديدة تتناسب مع المناسبة التي تعد موسمًا تجاريًا مهمًا في تحريك المبيعات وجذب عدد كبير من المواطنين للشراء.

أعياد الميلاد والكريسماس من المناسبات الهامة التي ترتفع فيها نسبة مبيعات الذهب

ووفقّا لـ نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فإن مناسبة أعياد الميلاد والكريسماس من المناسبات الهامة التى ترتفع فيها نسبة المبيعات إلى 10%، مشيرًا إلى أن أكثر الأعيرة تداولا في هذه المناسبة هي عيار 18، وخاصة للأجانب والطوائف القبطيبة "الأرمن"، حيث يتزايد الإقبال بداية من منتصف الشهر الجاري حتى قبيل المناسبة والاحتفالات.

وأوضح لـ«الوطن»، أن الكريسماس دائمًا ما يكون بمثابة طوق نجاة للقطاع بعد انتهاء فترة عيد الأضحى والموسم الصيفي الذي تزداد فيه المبيعات، إلا أنه جاء مخيبًا للآمال.

وعن أسباب عدم تحقيق المستهدف من المبيعات خلال الموسم الصيفي، قال «نجيب»، إن قرارات الغلق وتداعيات كورونا كانت السبب الرئيسي في ذلك، فالمحال مغلقة وقاعات الزفاف تم إغلاقها، وبالتالي عطلت الكثير من المقبلين على الزواج في اتخاذ القرار.

وأضاف، أن محلات الصاغة في مصر تستعد مبكرًا لموسم الكريسماس، بطرح مزيد من الأعيرة ذات الأوزان الخفيفة لتحريك السوق خلال أعياد الكريسماس، متابعًا: «نحن نعلق الآمال على فترة ماقبل أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس لتنشيط المبيعات وتحريك المبيعات».

وفي السياق ذاته، قال حامد رجب رئيس مجموعة سبائك الكويت، إنه بالرغم من الركود الذي أصاب المعدن النفيس إلا أنه في الفترة الأخيرة كان الرابح الأكبر في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية.