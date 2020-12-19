رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: كنا متوقعون هجوم البرلمان الأوروبي

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر كانت متوقعة البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، الخاص بحقوق الإنسان في مصر، ومن المتوقع أن تتصاعد مثل تلك البيانات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل على فضائية «الحياة»، أن مثل تلك البيان اعتمد على تقارير مغلوطه تحارب الدولة المصرية من قبل عدد من المنظمات الدولية المسيسة، كما أن البرلمان الأوروبي لم يتواصل مع أيٍ من المنظمات المصرية لحقوق الإنسان العاملة على الأرض بالداخل.

حقوق الإنسان: اتخذنا خطوات حقوقية جيدة في السكن

وأوضح أنه وخلال السنوات الأخيرة هناك تصحيح كبير في مجال حقوق الإنسان، المتمثلة في نقل المواطنين من العشوائيات إلى مناطق حضارية جاهزة للسكنى فورا، في حين رأته عدد من المنظمات الدولية بكونه «تهجير قصري».

وأكد أن هناك جزء سياسي على خلفية تلك التقارير، وساهمت فيها إيطاليا بشكل كبير، حيث إن الدولة المصرية حريصة ومهتمه بملف قتل «جوليو ريجيني» وهو ما عكسه زيارة النائب العام المصري إلى إيطاليا، وخلال الزيارة أكد على ضرورة التواصل المستمر لحين الوصول لإدانات بخصوص منفذي الجريمة من المواطنين.

شيحة: أغلب التقارير تُبنى على معلومات خاطئة

وأشار إلى أن الجمعيات الحقوقية غير الحكومية دائما ما تتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث إن أغلب تلك التقارير دائما ما تبنى على معلومات خاطئة، كما أن ملف المرأة المصرية تعمل عليه القيادة السياسية لتقويته ودعمه، حيث إنه ولأول مرة في تاريخه يتواجد به ما يقرب من 150 سيدة.

وتابع، «الدولة عندها إرادة لتغير التجاوزات، ولكن هناك ملفات واضحة واتخذت الدولة المصرية قرارات متقدمة فيها، مثل ملفي المرأة والسكن، وهناك تحسن ملحوظ وموجود لا ينكره إلا جاحد، والمتغيرات الدولية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة ستكون محفزا خلال الوقت الراهن لوضع مثل تلك البيانات، والدولة تتعامل ولا يوجد على رأسها بطحة، وتتعامل بشفافية وبدون مواربة».