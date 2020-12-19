تحذيرات جديدة من الصحة بشأن الكمامات: تشمل نزعها عند التحدث

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعمل الوزارة على إطلاع المواطنين على آخر مستجدات الفيروس للحد من انتشار الفيروس.

الصحة: لا تنزعوا الكمامات عند التحدث

وحذرت وزارة الصحة والسكان من نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين، لافتة إلى ضرورة التأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة قواعد وإرشادات خاصة بارتداء الكمامات بطريقة آمنة، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه يجب الحفاظ علي غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها في سلة المهملات مغلقة.

الصحة: لا ترتدوا الكمامات الفضفاضة

وشددت الوزارة علي ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس وضرورة عدم ارتداء الكمامة علي منطقة الذقن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 238 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان أننا أبعد ما نكون عن ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الأرقام الخاصة بمستجدات الفيروس متقاربة طوال الأسبوعين الماضين بدون تصاعد حاد في الأرقام بمضاعفات الأرقام السابقة.

وعن الأعراض في الموجة الثانية، أشارت المصادر إلى أن أعراض الموجة الثانية هي نفس أعراض الموجة الأولى، فالفيروس يصيب الجهاز التنفسي، ولذلك في الغالب تظهر الأعراض التنفسية في بداية الأمر، ولحدوث استجابة للمرض التهابية مع حدوث خلل بالجهاز المناعي فهناك أعراض تظهر بالأجهزة وأعضاء الجسم لذلك طبيعة المرض وأعراض ثابتة.