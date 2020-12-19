باحث: البرلمان الأوروبي يعاني من مراهقة سياسية شديدة

قال محمود بسيوني، الباحث السياسي، إن البرلمان الأوروبي يعاني من مراهقة سياسية شديدة بسبب البيان الذي أصدره عن مصر، كما أن اللغة التي كتب بها البيان لا تتمتع بدبلوماسية على الإطلاق وخاصة عقب تجاهل البرلمان الأوروبي الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي وتعاون مصر في الكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها «غاز المتوسط »، والملف الليبي والقفزات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان طوال الـ6 سنوات الماضية وفي مجالات كثيرة وغير مسبوقة، وعلي رأسها تمكين المرأة وبعض القوانين التي صدرت الفترة الماضية والتي أعطت مميزات كثيرة لفئات كثيرة كانت مهمشة .

مصر دعمت ملفات خارجية مهمة تجاهلها البرلمان الأوروبي

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث اليوم» علي شاشة «Extra News»، مساء اليوم السبت، أن الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة الفترة الماضية، وكانت أول اجتماعاتها أكتوبر الماضي من أجل دعم ملف حقوق الإنسان والتي تبنى على وجود مؤسسات مصرية قوية تعمل من أجل حفظ حقوق الإنسان في مصر منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تعمل بحرية شديدة في مصر.

وأكد الباحث السياسي، أن مصر حققت طفرة هائلة في مجال حقوق الإنسان بشهادات وإشادات دولية عديدة من دول كبيرة وعلي رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف، لافتا إلى أن الاتحاد الأوربي تعامل مع مصر عن طريق تقارير صادرة عن منظمات تتلقي تمويلات خارجية مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.

مصر حققت طفرة هائلة في مجال حقوق الإنسان بشهادات وإشادات دولية

وأوضح الباحث السياسي، أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي تهاجم مصر منذ بداية ثورة 30 يونيو وتدعم موقفا سياسيا لدول معينة من أجل مصالح شخصية وتعمل علي الهجوم علي الدولة ومؤسساتها العريقة .

وشدد الباحث علي أن القضاء المصري هو الضمان الرئيسي لحفظ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وأن هذة المنظمات التي أصدرت تلك التقارير الغير صحيحة تحاول التجرئ علي إستقلال القضاء المصري والنيابة العامة وأحكام القضاء وأن هذه التدخلات مجرمة دوليا وتمنع أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول بحكم المواقيق الدولية .