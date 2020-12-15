باحث سياسي: مجلس النواب الجديد يمثل كل فئات المجتمع المصري

قال الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلوم السياسية، إن مجلس النواب الجديد، شهد تمثيل من المرأة والشباب والمصريين بالخارج والعمال والمسيحيين وذي الهمم، فكل هذه الفئات، تم تمثيلها بشكل كبير، وكانت القائمة الوطنية من أجل مصر، حاضرة في المشهد بشكل قوي.

وأضاف "تركي"، خلال لقائه مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على شاشة "extra news"، "أعتقد أن التركيبة والتوليفة لشكل وطبيعة الأعضاء الموجودة بهذا المجلس القادم، ستؤدي أداء جيدا، إذا ما نظروا إلى كيفية وطبيعة الدور المنوط بهم المرحلة المقبلة.

وتابع الباحث في العلوم السياسية: "المدعوين للانتخابات وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات كانوا حوالي 63 مليون، كان الشباب يمثلون بهم نسبة 60%، أي نتحدث عن حوالي 38 مليون ناخب، كان لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس النواب الذين سيمثلونهم بالمجلس، وبما أن الشباب كانوا موجودين بكل القطاعات والشوارع، وحتى بالقرب من المرشحين في إدار الحملات الانتخابية الخاصة بهم، فكان لابد أن يشاركوا في العملية الانتخابية كمرشحين بشكل قوي، فعلى مدار 5 سنوات نتكلم على أن الشباب يجب أن يأخذ دوره، ويجب ألا يكون مجرد استكمال لصورة، وانما يجب تأهليه بشكل قوي".

واستطرد: "فالدولة المصرية أهتمت بهذا الموضوع بشكل قوي، ورأينا على مدار الفترة الماضية مؤتمرات الشباب، التي كان يوليها الرئيس اهتمام كبير، وكان يحضر هذه المؤتمرات بنفسه إلى جانب عدد كبير من الوزراء، وشاهدنا ذلك ايضا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتنسيقة شباب الأحزاب".

وأردف "أعتقد هذه الادوار أتت بثمارها، في أن يكون المزيد من الشباب، لديهم الرغبة والاستعداد لخوض تلك الانتخابات، ولو نظرنا على قائمة الناجحون بالمجلس الجديد، سنكتشف أن معدل السن أنخفض بشكل كبير، عما كان من الممكن أن نتصوره، وهذا ما سيعطي فرصة لترتيب أولويات نائب من هؤلاء النواب، في اجندته التشريعية وأن يتقدم بما يخدم القطاع الاكبر من المجتمع المتمثل في الشباب".