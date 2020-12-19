عبدالغفار: المشاركون بـ«سباق رالي» يمكنهم العمل بأكبر مصانع السيارات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة من خلال تكليفات الرئيس السيسي، تبنت استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، مضيفا أن جائحة كورونا أثرت الفترة الماضية على إقامة المهرجان، موضحا أن التحدي كان كبيرا لخلق جيل متميز من الشباب قادر على صناعة السيارات، مضيفا أن الفكرة نجحت في الوصول إلى نسبة تصنيع محلي حوالي 65% من السيارات مكونات مصرية.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات للوطن، على هامش افتتاح مسابقة رالي للسيارات، التي تنظمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي التكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن 1300 طالب، خلال الـ 3 سنوات الماضية، أصبحوا مؤهلين للعمل بكبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، «الطلاب اشتغلوا كويس و تدربوا بامتياز»، لافتا إلى أن ظروف كورونا أثرت سلبا على عدم مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية في المسابقة العام الحالي.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن العام المقبل سيتم تنظيم مسابقة رالي للسيارات للعام الرابع على التوالي في نفس المنطقة بسفح الهرم، موضحا أنه سيتم دعوة عدد من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في السباق، من أجل تبادل الخبرات بين الطلاب فيما بينهم، موضحا أن الجامعات ليست مكانا لتلقي العلم فقط، ولكنها نافذة لتنمية المواهب والابتكار وكل شاب عندما يجد لديه هواية يستطيع تنميتها.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك تطور بدأ يظهر جليا على مستوى العلم والابتكار لدى الطلاب، موضحا أن الرئيس السيسي مهتم بهذا المجال ومسابقة رالي للسيارات، لافتا إلى أنه يتم سنويا رفع تقرير كامل بعد الانتهاء من أعمال السباق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق، من أجل أن تكون لدى مصر في السنوات المقبلة ذخيرة وابنة قوية من الخريجين ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة التي تحقق الريادة للدولة المصرية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.