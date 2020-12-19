وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك بمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السابع

نشاط ملحوظ تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الحالية، وكانت آخرها اليوم، حيث شارك وفد من أعضائها في المؤتمر الاقتصادي السابع لمؤسسة أخبار اليوم، تحت عنوان «الاقتصاد المصري، إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا».

وعقدت مؤسسة أخبار اليوم، مؤتمرها الاقتصادي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الوزراء، الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهدت أجندة أعمال المؤتمر 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، ففي الجلسة الأولى تمت مناقشة «دور السياسات المالية والنقدية في مساندة الاقتصاد»، بينما ناقشت الجلسة الثانية «جذب الاستثمارات، الواقع والطموح»، أما الجلسة الثالثة فتدور حول «التحول الرقمي وتكنولوجيا الإدارة، والمشروعات الصغيرة والتشغيل»، بينما جاءت ختام الجلسات بموضوعات هامة حيثت دارت الجلسة الرابعة حول "صناعة العقار ومعوقات التصدير».

التنسيقية.. تسعى لدمج وتأهيل الشباب بالمناطق الحدودية

وفي سياق آخر، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل والتدريب لشباب ونساء النوبة خلال الفترات السابقة، للاستماع لمشكلاتهم وحلها وتذليل العقبات التي تعوق محاولات التنمية في المحافظة.

وتهدف رؤية التنسيقية إلى تدريب وتأهيل المرأة في النوبة والصعيد على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصري الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر في المحافل والمعارض الدولية.

وتخطط التنسيقية لعقد دورات تدريبية بصفة دائمة في شتى مجالات الحرف، من جلود، وتطريز، وخرز للشباب، إضافةً إلى متابعة فرق العمل ودراسات الجدوى والتسويق بشكل دوري.