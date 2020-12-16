تنسيقية الأحزاب: هناك توجه من الدولة بتمثيل الشباب في أماكن القيادة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك توجه من الدولة المصرية بوجود عناصر من الشباب داخل المجالس النيابية بشقيها النواب والشيوخ، وكذلك أيضًا داخل الحكومة وداخل أمكان ذات قيادة، وخير دليل على ذلك تجربة وجود مساعدين للوزراء من الشباب في الثلاثينيات من عمرهم، وهناك من هم أقل من 35 عامًا، فضلًا عن وجود نواب للمحافظين في سن العشرينيات، وخير دليل على ذلك أن محمد موسى عضو التنسيقية وهو نائب محافظ المنوفية وعمره ما زال في العشرينيات، ويؤدي دوره بشكل جيد.

راضي تماما عن نسبة تمثيل الشباب في المجالس النيابية

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن هناك أعضاء من التنسيقية في مجلس الشيوخ أعمارهم لم تتجاوز الـ35 عامًا، وهناك في مجلس النواب من سن 25 لـ40 عامًا، وهذا أكبر دليل على التمثيل الجديد للشباب سواء في المناصب التنفيذية أو الرقابية أو التشريعية، معربًا عن رضاه التام عن نسبة تمثيل الشباب في المجالس النيابية، وهذا ما تكون مسؤولية كبيرة على الشباب داخل هذه المجالس.

دورنا في المجالس النيابية نقل صورة الشارع وتحويلها لقوانين

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الأمر لا يتوقف على دخوله البرلمان فقط، بل مُطالب بكشف حساب عن ما أنجزه خلال فترة تواجده داخل المجلس، كون هذا يفتح مجال للشباب من لديهم أمل الدخول في المجلس، مؤكدًا أن التشريعات التي يعمل عليها شباب التنسيقية تأتي من المواطن البسيط، «دورنا في المجلس نقل الصورة اللي موجودة في الشارع من خلال وجودنا في المجلس لتحويلها لقوانين تحسن حياته، فضلًا عن مراقبة الحكومة وخطة الموازنة وأن تصل كل الخدمات للمستحقين، عشان نقدر نوصل ببلدنا لدولة مدنية قوية».

لا توجد فكرة الحزب الواحد بالبرلمان منذ ثورة 30 يونيو

وأوضح أنه لا توجد فكرة الحزب الواحد منذ ثورة 30 يونيو، فبرلمان 2015 كان به تمثيلا حزبيا متنوعا، كما أن البرلمان الجديد ليس به تمثيل الحزب الواحد، ولكن تتفاوت نسب الأحزاب داخل البرلمان، «بنتكلم عن 13 حزبا داخل النواب وتنسيقية شباب الأحزاب ممثلة 28 نائبا في البرلمان والتنسيقية مكونة من 26 حزبا سياسيا، مع وجود 16% من تشكيل البرلمان الحالي من المستقلين نتكلم على أن لا مجال من الشك مفيش فيه الحزب الواحد، موجود المعارضة في البرلمان الحالي ممثلة وهيبقى مهم جدا تواجدها تقدر تدي للعملية التشريعية وجه نظر أخرى تجود فيها عملية التشريع، طالما هي معارضة وطنية راشدة تعمل وفق الثوابت الوطنية.