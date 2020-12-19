محمد سامي عن اعتدائه على مجاميع «نسل الأغراب»: كذبة عارف مين وراها

نفى المخرج محمد سامي، الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية، بشأن اعتدائه على عدد من مجاميع مسلسله الدرامي «نسل الأغراب»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

قال سامي لـ«الوطن»: «كل ما أشيع عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فهو كذب في كذب، وشائعة رخيصة هدفها النيل من اسمي وسمعتي».

وأضاف: «أعلم جيدا من الشخص الذي قام بالترويج لهذا الأمر ونشره، وللعلم كل من شاهد الفيديو الذي تم تداوله يعلم جيدًا أنني لم أظهر فيه، ولذلك لم أكن في حاجة للخروج وتوضيح الصورة».

يذكر أن عدد من التقارير الصحفية كانت قد خرجت حول وقوع شاجر بين محمد سامي وعدد من المجاميع، لعدم قيامهم بتنفذ تعليماته بالشكل الذي يريده، وهو ما جعله يطالب بالاستعانة بغيرهم، ما أدى لوقوع مشادة مع بعضهم، خرجت عن السيطرة لكثرة أعدادهم، ما أدى لعدم استكمال تصوير باقي المشاهد المسلسل.

مسلسل نسل الأغراب يتم تصويره في أجواء صعيدية، وهو من بطولة كل من: «أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش»، وغيرهم.

وكان محمد سامي قد نشر عبر حسابه بموقع «إنستجرام» من شهرين: «بسم الله أول يوم تصوير مسلسل نسل الأغراب، إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي وإنتاج تامر مرسي، وإشراف حسام شوقي».

جدير بالذكر أن محمد سامي يشرف على التأليف فى مسلسل الفنانة مي عمر الجديد لؤلؤ، بعد أن عرض له فى شهر رمضان الماضي مسلسل البرنس الذى كان يشارك فى بطولته الفنانة روجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وأحلام الجريتلي وسلوى عثمان ونور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز.