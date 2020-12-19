الشباب والرياضة توفر فرص عمل في 5 مجالات لجميع المؤهلات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، استمارة إلكترونية للتقديم بفرص التأهيل والتدريب للتشغيل بالقطاع الخاص الصناعي، وتوفير فرص جديدة بالعاشر من رمضان، حيث تواصل الوزارة متمثلة في «الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دعوتها للشباب الراغب في التقديم لفرص التأهيل والتدريب للتشغيل بالقطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لاستمارة التقديم، آخر موعد للتقديم، التخصصات المتاحة، مناطق العمل، والفئة العمرية المطلوبة، وفقًا لما حددته وزارة الشباب والرياضة.

مجالات العمل

أطلقت الوزارة استمارة إلكترونية، للتسهيل على الشباب في التقدم للفرص المتاحة في عدد من المصانع في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

مناطق العمل

تتوافر فرص التشغيل بالمناطق التالية:

ـ السادس من أكتوبر.

ـ وادي النطرون.

ـ الجيزة.

ـ بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في منطقة العاشر من رمضان.

الفئة العمرية المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الفرص متاحة للشباب من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام.

فرص العمل المتاحة

ـ اخصائيين سلامة وصحة مهنية.

ـ مهندسين.

ـ مراقبين جودة.

ـ مندوبين.

ـ منسقين مبيعات.

ـ محاسبين.

ـ مسئولين موارد بشرية.

ـ مسئولين شبكات.

ـ فنيين بالمعامل.

ـ سكرتارية تنفيذية.

ـ سائقين.

ونوّهت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للشباب الذي سيتم قبوله للعمل عقب تنفيذ المقابلات الشخصية، مع إمكانية توفير وسائل مواصلات وسكن للمغتربين ببعض من فرص التشغيل المقدمة، وفقًا للمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.

آخر موعد للتقديم

أشارت الوزارة إلى أنه على الشباب الراغب في التقديم للفرص المتاحة تسجيل بياناته في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، من خلال استمارة الطلب المرفقة من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet_hoMKNtxwZ6vO3dEXdN0ciCJHVIXWkiPk7ImRZmgNNpwQA/closedform?pli=1.

أو من خلال الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات - الدور السابع»، أسبوعيًا ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لإرفاقها باستمارة التسجيل.