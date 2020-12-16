«الشباب» توفر فرص عمل للطلبة والخريجين بـ250 جنيها يوميا في 15 محافظة

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزاة الشباب والرياضة توافر وظائف شاغرة في شركة كبرى تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ضمن مبادرة طور وغير، للطلبة وحاملي المؤهلات العليا، للعمل بوظيفة «بروموتر» أو مسؤول عن البيع داخل الفروع، في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يكون العمل بشكل مؤقت لمدة شهرين أو بشكل دائم.

وأوضحت الوزارة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على حساب التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أماكن العمل في فروع الشركة توجد في المحافظات التالية: «الإسكندرية، الغردقة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الإسماعلية، مرسى مطروح، بنى سويف،أسوان، الأقصر، سوهاج، المنوفية، أسيوط، السويس».

شروط التقديم

حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، منها أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 30 عاما، كما يمكن التقدم لكل من الإناث و الذكور، وأن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا أو الطلاب.

المرتبات

أما عن المرتبات فذكرت «الشباب والرياضة» أن المرتبات تتراوح ما بين 200 إلى 250 جنيها لليوم الواحد.

عدد ساعات العمل

يتم العمل لمدة 9 ساعات يوميا.

طريقة التقديم للوظائف

يتم التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة من خلال ملء البيانات المطلوبة على استمارة التقديم المتاحة على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك»، من خلال كتابة الاسم، السن، رقم الموبايل، الإيميل، تحديد المنطقة السكنية، اختيار المحافظة المراد العمل بها، المؤهل الدراسي، تحديد الخبرات السابقة أو التدريبات التي تم الحصول عليها، تحديد النوع، وفي النهاية الضغط على «Submit».

يذكر أن مبادرة «طور وغير» تهدف إلي بناء قدرات الشباب وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، من خلال مؤسسة مصر تعمل، والتي تعمل على تنمية الشباب والعمل على تطويره، وهي تتمتع بفهم واسع وشامل لسوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر بوابة مصر تعمل الموارد والفرص والمبادرات المختلفة للشباب.