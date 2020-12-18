وظائف شاغرة.. فرص عمل في كندا والسعودية بحافز يتجاوز 10 آلاف جنيه

يبحث البعض عن فرص عمل تناسب شهادته وخبراته، وهو ما يوفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف التي يحتاجها سوق العمل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أبرز الوظائف المتاحة اليوم داخل مصر وخارجها.

مسؤول سوشيال ميديا

اسم الشركة: إنجو سوفت.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 22 -34 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

مراقب كاميرات

اسم الشركة: البرديسي جروب .

مقر العمل: حدائق الأهرام - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 2500 -3000 جنيه .

مسوق تأمينات حياة

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة .

مقر العمل: العرب - بور فؤاد - حى الزهور - حى الشرق - بورسعيد .

العمالة المطلوبة: 30 .

السن المطلوب: 24 - 34 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 2200 - 3000 جنيه .

الحوافز الاضافية: 4000 - 6000 جنيه .

محاسب

اسم الشركة: ذَا وودن ارت .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 35 - 45 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 5000 -7000 جنيه .

مهندس عمارة وديكور داخلى

اسم الشركة: ايجيبت ميكس .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

مستوي الخبرة: حديث التخرج .

السن المطلوب: 24 -35 سنة .

المؤهل المطلوب:عالي .

عمال توصيل وتخزين وتغليف وتنظيف وتجهيز اغذية

اسم الشركة: نسائم الخير .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 50.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل .

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 28 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) .

بلد العمل: كندا مع توفير سكن.

موظفة استقبال

اسم الشركة: شركه كوزمو تريد .

مقر العمل: النزهة - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

السن المطلوب: 23 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 2500 -3000 جنيه .

الحوافز الاضافية: 200 - 250 جنيه .

محاسب مالى

اسم الشركة: مصانع المغربي .

مقر العمل: مصر القديمة - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 23 - 45 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 3000 جنيه .

مندوب مبيعات مواد غذائية

اسم الشركة: مؤسسة نخبة الأغذية الفاخرة .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 26 - 36 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 2300 - 2362 ريال سعودي اي ما يعادل 9863.02 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 2500 ريال سعودي أي ما يعادل 10439.27

كاتبة محتوى

اسم الشركة: اف بي اي نتوركس .

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 22- 30 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 1500 - 3000 جنيه .