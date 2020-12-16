محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص ومشروعات صغيرة
المحافظ يوجه بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمريض نخاع
كتب:
أسماء أبوالسعود
05:44 ص | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
لقاء محافظ الفيوم
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
جاء ذلك عقب لقائه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى من أهالي القرية الثامنة التابعة للوحدة المحلية بقارون بمركز يوسف الصديق، بشأن مشكلة الصرف الصحي، ووجه المحافظ بمراجعة موقف القرية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من حيث إدراجها بخطط الصرف الصحي.
كما استمع المحافظ لمطالب أهالي قرية تونس بشأن تضررهم من القيم التسعيرية للتصالح لسعر المتر المربع، ووجه المحافظ بإعادة معاينة منازل المتضررين للنظر في القيم التسعيرية لها، وكذا شكوى أهالي قرية الشيمي لتضررهم من ارتفاع أسعار تقنين أراضى أملاك الدولة، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلى للمتضررين بالقطع والمساحات الخاصة بهم، لإعادة النظر فيها من قبل مجلس المدينة واللجان المختصة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم إلتقى بعددٍ من الشباب والسيدات المعيلات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة، ووجه محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما وجه محافظ الفيوم مسئولي الصحة بسرعة إجراء الفحوص اللازمة لمريض من القرية العاشرة التابعة لقارون يحتاج لحقن بالنخاع الشوكي، مشدداً على سرعة عرضه على اللجنة الثلاثية لتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة.
كما استمع محافظ الفيوم لشكوى أهالي قرية كحك بحري بشأن تشغيل مكتب البريد، ووجه المحافظ بسرعة دراسة موقف المكتب خدمة لأهالي القرية، كما عرض أهالي قرية قصر الجبالي مشكلتهم بشأن البت في طلبات تراخيص البناء بالقرية، ووجه محافظ الفيوم بسرعة عمل اللجنة الهندسية بمجلس مدينة يوسف الصديق لدراسة الأمر.
كما وجه المحافظ بدراسة حالة إحدى السيدات من قرية قارون، لتوفير وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية لها بمركز أبشواي، نظراً لظروفها الصعبة وعدم تحمل نفقات الإيجار ومطالب الحياة، كما وجه بسرعة المعاينة على أرض الواقع للتعديات الواقعة على الطرق العامة وسرعة إزالتها من قبل مجالس المدن بالتنسيق مع الشرطة، وخاصة طريق الخالدية / أبشواي.
كما وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بترخيص كشك لإحدى السيدات بقرية الخلطة نظراً لظروفها الصعبة.