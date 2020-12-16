محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص ومشروعات صغيرة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

جاء ذلك عقب لقائه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى من أهالي القرية الثامنة التابعة للوحدة المحلية بقارون بمركز يوسف الصديق، بشأن مشكلة الصرف الصحي، ووجه المحافظ بمراجعة موقف القرية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من حيث إدراجها بخطط الصرف الصحي.

كما استمع المحافظ لمطالب أهالي قرية تونس بشأن تضررهم من القيم التسعيرية للتصالح لسعر المتر المربع، ووجه المحافظ بإعادة معاينة منازل المتضررين للنظر في القيم التسعيرية لها، وكذا شكوى أهالي قرية الشيمي لتضررهم من ارتفاع أسعار تقنين أراضى أملاك الدولة، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلى للمتضررين بالقطع والمساحات الخاصة بهم، لإعادة النظر فيها من قبل مجلس المدينة واللجان المختصة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم إلتقى بعددٍ من الشباب والسيدات المعيلات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة، ووجه محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وجه محافظ الفيوم مسئولي الصحة بسرعة إجراء الفحوص اللازمة لمريض من القرية العاشرة التابعة لقارون يحتاج لحقن بالنخاع الشوكي، مشدداً على سرعة عرضه على اللجنة الثلاثية لتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة.

كما استمع محافظ الفيوم لشكوى أهالي قرية كحك بحري بشأن تشغيل مكتب البريد، ووجه المحافظ بسرعة دراسة موقف المكتب خدمة لأهالي القرية، كما عرض أهالي قرية قصر الجبالي مشكلتهم بشأن البت في طلبات تراخيص البناء بالقرية، ووجه محافظ الفيوم بسرعة عمل اللجنة الهندسية بمجلس مدينة يوسف الصديق لدراسة الأمر.

كما وجه المحافظ بدراسة حالة إحدى السيدات من قرية قارون، لتوفير وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية لها بمركز أبشواي، نظراً لظروفها الصعبة وعدم تحمل نفقات الإيجار ومطالب الحياة، كما وجه بسرعة المعاينة على أرض الواقع للتعديات الواقعة على الطرق العامة وسرعة إزالتها من قبل مجالس المدن بالتنسيق مع الشرطة، وخاصة طريق الخالدية / أبشواي.

كما وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بترخيص كشك لإحدى السيدات بقرية الخلطة نظراً لظروفها الصعبة.