انتشال أول جثة من أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون بحي الجمرك بالإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، جثة رجل يدعى "جابر عبده خليل" 51 عاما، من أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون المنهار بحي الجمرك.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

انتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهار دون حدوث إصابات حتى الآن، فيما أكد شهود عيان وجود رجل وطفل تحت الأنقاض.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وباشرت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.