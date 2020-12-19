تعقيم شامل لديوان عام الإسكندرية عقب إصابة المحافظ بكورونا

أجريت، اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم واسعة بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية، التي أجريت له.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، أنه جرى التشديد على كافة الجهات المعنية بإتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين.

وشملت التعليمات؛ البدء الفوري في تطهير الأحياء والمباني الخدمية التي يتردد عليها المواطنون بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقا للمركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، يتمتع المحافظ بصحة جيدة، وخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج، مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له، وذلك وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء امس الجمعة.

وتضمن البيان، دعوات بالشفاء العاجل لمحافظ الإسكندرية، وعودته سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة المواطن السكندري، دون الإشارة لإجراءات أخرى تتعلق بالمخالطين له بمقر ديوان عام المحافظة.