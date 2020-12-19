«العاصي»: قرار إلغاء حفلات الكريسماس جاء تحسبا لزيادة إصابات كورونا

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والأثار لشؤون المنشأت الفندقية والسياحية، إن المرحلة الثانية من إصابات فيروس كورونا المستجد زادت في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه حرصًا من الدولة والحكومة على حياة المواطن أصدرت اللجنة العليا الطبيبة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة قرارًا بإلغاء احتفالات الكريسماس، «الناس زي ما هو واضح غير خائفة على نفسها، والناس هتروح الحفلات رأس السنة الضخمة والتي تستقبل أعداد كبيرة لأنها تضم نجوم ومطربين كبار، وبالطبع لا نضمن حجم التجمعات والتحكم فيها، لهذا جاء قرار الإلغاء».

العاصي: الفنادق ستعمل بشكل طبيعي ليلة رأس السنة ولكن بدون حفلات

أوضح «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفنادق ستعمل بتشغيلها الطبيعي المعتاد، كـ ليلة رأس سنة، مع الحرص على التباعد وإلزام العاملين بالفنادق على الكمامة، إلى جانب باقي الإجراءت الإحترازية من مطهرات والتهوية الجيدة بالمكان.

وأضاف، «ليس هناك أي مشكلة من العمل وقتها، ولكن إعداد برنامج بمطربين طوال الليل فهذا لا نستطيع التحكم فيه، وعلى أثره طالبنا كل الفنادق بإلغائه».

البعض سيتحايل على تلك القررات ويتجمعون بالفلل الخاصة

وأضاف مساعد وزير السياحة والأثار لشؤون المنشأت الفندقية والسياحية: «ولكن هناك ثغرات وتحايل، يبدأ الناس في عمل تلك الحفلات في الفلل والأماكن الخاصة، وهذه تصرفات غير مناسبة للفترة التي نمر بها، فأعداد الإصابات تزيد، وفي حاجة كالدولة حريصة على حياة الناس، إلى تقليل التجمعات والاحتكاك، فإذا كان هؤلاء الناس لا يخافون من ذلك، ويتجمعون ويخرجون بعدها للاحتكاك، ما يسبب ضررا للبعض.

وأردف، أنه من ناحية المتابعة لتنفيذ هذه القرارت على أرض الواقع، فهناك لجان تعمل بصفة مستتمرة للمتابعة، وخلال الفترة الأخيرة أُتخذ الكثير من الإجراءت تجاه عدد من الأماكن غير الملتزمة، موضحًا سنتابع مرة ثانية ولو تكررت نفس المخالفات ستكون هناك قرارات أكبر واعمق، وتصل إلى حد إلغاء ترخيص المنشآة.

العاصي: إيقاف الأفراح خلال الفترة القادمة

وأشار مساعد وزير السياحة والأثار لشؤون المنشأت الفندقية والسياحية، إلى أن الفترة الأخيرة لم يكن هناك أفراح تقام في القاعات المغلقة، بل كانت تقام في الأماكن المفتوحة بقرار من رئاسة الوزراء، ولكن مع برودة الجو حاليًا، سيكون من الصعب إقامتها في الأماكن المفتوحة، ولهذا قررنا إيقاف الأفراح أيضا خلال الفترة القادمة حتى تمر تلك الجائحة بسلام.