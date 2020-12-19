«الهجرة» تتابع تطورات حادث غرق ثلاثة أطفال بشواطئ ليبيا

قالت مصادر بوزارة الهجرة لـ«الوطن» إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة؛ تتابع عن كثب آخر تطورات حادث أطفال مركب الهجرة غير الشرعية والذين لقوا مصرعهم غرقًا وقذفتهم مياه البحر عند سواحل ليبيا، إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متنه.

وتتواصل مكرم مع الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في ليبيا للوقوف على آخر التطورات وإجراءات إعادة الجثامين إلى مصر عبر تونس؛ كما بدأت الوزيرة التحرك في مصر استنادا إلى العناوين المدرجة في جوازات السفر المصرية التي عثر عليها مع الأطفال الثلاثة وأحدها بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة والأخرى لشقيقين من السنبلاوين بالدقهلية؛ حيث يجري التعاون مع الجهات المصرية المختلفة بالداخلية والخارجية للوقوف على ملابسات الحادث.

بيانات الأطفال الثلاثة

وبحسب وثائق جوازات سفر حصلت «الوطن» عليها من مصادر بالهلال الأحمر الليبي، فإن الطفل الأول يدعى عمر محمد جابر أبوسريع محمد مصطفى من مواليد عام 2014 بليبيا، والعنوان المدرج في جواز سفره هو 3 شارع صالح عابدين بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة.

والطفل الثاني هو خالد أيمن محمد أبوالمكارم السيد، من مواليد عام 2012 بمحافظة الدقهلية، بمركز السنبلاوين بمنطقة برقين.

أما الضحية الثالثة فهي طفلة تدعى جودي أيمن محمد أبو المكارم وهي من مواليد عام 2015 بمحافظة الدقهلية، وأيضا نفس عنوان الطفل.

كانت فرق الإنقاذ في الهلال الأحمر الليبي، انتشلت الأربعاء، جثث أربعة أطفال بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية وذلك عقب تلقي بلاغ بغرق قارب يقل 30 شخصا قبالة ساحل بلدة المطرد والتي تبعد نحو 45 كيلومترا غرب طرابلس وتم انتشال جثث أربعة أطفال ونقلهم إلى مستشفى الزاوية.