فيديو.. حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: «قلبك كبير وعايزك تسامحني»

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو يوجه فيه الاعتذار مرة أخرى للفنان هاني شاكر، قائلا: «أستاذ هاني شاكر، أستاذنا الكبير أنا بتأسفلك، أنا آسف لأعضاء المجلس كلهم، انتوا رفعتوا عليا قضية، وأنا جاي لأقدم طلب التنازل».

وأضاف «بيكا»: «عايزك تسامحني وقلبك كبير ويارب تسامحني والمسامح كريم».

وكان بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر، ووجّه له السباب، خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، كما اتهمه بـ«ممارسة البلطجة»، للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء دون توافر الشروط اللازمة للحصول على التصريح، بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية «حمو بيكا»، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، بعد اتهامه بـ«سب وقذف» الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

ووجّه «بيكا» نوفمبر الماضي خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: «رسالة للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمني منك إنك تقبل اعتذاري، وتعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير، وأثق جدا في طيبة قلبك وأنك مش هتقبل إني أتسجن، أو حتي حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، وأتمنى أن تقبل اعتذاري وتوجهني للصح».

واعتذر من خلال مقطع فيديو للفنان الكبير هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن الفيديو الأول كان هدفه أن يوصل صوته إلى «شاكر»، ولا يقصد أي مشاكل.