الخارجية الإيرانية: بومبيو مصاب بالوسواس الفكري تجاه بلادنا

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018، وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وكان الاتفاق النووي، الذي وقع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ينص على تقييد طهران، لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا إنه مصاب بالوسواس الفكري تجاه إيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال زادة، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السيد الذي صرح بأنه كذب وخدع ونهب (في إشارة إلى بومبيو)، والذي أوشكت فترته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس الفكري تجاه إيران».

وأضاف المتحدث الإيراني، أن «الواقع الموجود هو أن الإدارات الأمريكية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه لقد قتلوا عددا لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضررا في أمريكا درعا بشريا لهم، موضحًا، أن هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها».

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، في رد على سؤال في إحدى الندوات أنه كذب وخدع عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي ايه».

وكان بومبيو أكد أن بلاده ملتزمة بمواجهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة، مضيفا إن واشنطن قلقة من عدم التزام إيران بتعهداتها في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن العقوبات الأخيرة استهدفت مجموعة تعمل في صناعة الأسلحة الكيميائية في إيران، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدين أي تورط للنظام الإيراني في برنامج للأسلحة الكيميائية وسنفرض عقوبات على المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.