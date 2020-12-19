رغم بدء التطعيم.. كورونا يواصل تفشيه في الولايات المتحدة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هجومه الشرس والسريع في كافة الدول والمناطق حول العالم، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم إلى 76.445.408، بينما بلغت وفيات الوباء 1.688.603، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 53.593.146.

ونشر «كوفيد-19»، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في مدينة «ووهان» وسط الصين، وكذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الوباء.

وأعلنت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و391270، بزيادة 403359 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز الأمريكية، أن عدد الوفيات زاد إلى 312636 بعد تسجيل 2756 وفاة جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، اعتماد لقاح موديرنا ضد كورونا بأغلبية ساحقة، مؤكداً أن التوزيع سيبدأ على الفور.

و«موديرنا» شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها في ماساتشوستس، قدمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «اللقاحات في الطريق!!»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، منح لقاح موديرنا ترخيصا طارئا لاستخدامه ضد كورونا، ليصبح بذلك ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقاح "فايزر بايونتيك"، الذي أجازت الإدارة نفسها استخدامه قبل 7 أيام.

من جانبه، قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان، إنه «مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة»، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الفرنسية.

ووعدت «موديرنا» في وقت سابق، بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر الجاري ثم 80 مليونا إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

وقال الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا، في وقت سابق، إن شركة «مودرنا» لصناعة الأدوية بدأت في توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا.

وأضاف بيرنا، أنه يتوقع تزويده لأكثر من 3700 موقع في البلاد بحلول غدا الأحد.