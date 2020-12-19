استمرار زيادة الإصابات.. «الصحة» تصدر بيانا عاجلا بعد قليل بشأن كورونا

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد الخاصة بالتقرير اليومي الخاص بإعداد مصابي فيروس كورونا، وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استمرار في زيادة أعداد مصابي الفيروس اليومية، حيث شهد أمس قفزة في عدد الإصابات، وهذة القفزة توقعتها اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس وستستمر لمدة شهري يناير وفبراير.

مصادر بالصحة سنتجاوز 1000 إصابة بداية من شهر يناير

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة، أننا ستتجاوز الـ 1000 إصابة في شهر يناير وخاصة في بدايته، لافتة إلى تراخي للمواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

وأضافت، أن الزيادة اليومية لمصابي فيروس كورونا ليست علي مستوى مصر فقط بل العالم، مشيرة إلى أن الأرقام اليومية الصادرة من تقارير وزارة الصحة اليومية صحيحة 100%، فكل ما يتم الإعلان عنه مُسجل بمستشفيات العزل بالوزارة، لافتة إلى أن هناك أعداد أخرى بمستشفيات خاصة ولم تطلب الخدمة أو الرعاية من الوزارة «متحاسبوناش عليهم».

مصادر: حالات الوفاة زادت بسبب التأخر في طلب الرعاية

وأوضحت، أن هناك ارتفاعا ملاحظ في وفيات الفيروس بسبب طلب الرعاية في وقت متأخر، حيث أن أغلبية حالات الوفاة من كبار السن أو اصحاب أمراض مزمنة «ارجوكم في حالة المرض أو الاشتباه في الإصابة خاصة مع كبار السن اطلبوا الخط الساخن، إحنا زودنا الأعداد لـ800 كرسي، وكل الفرق مدربة على أعلى مستوى، هتلاقي أفضل طبيب وأفضل ممرض وممرضة مستنيكم».

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، أننا أبعد ما نكون عن الذروة، لافتة إلى أن الأرقام الخاصة بمستجدات الفيروس متقاربة طوال الأسبوعين الماضيين دون تصاعدًا حادًا في الأرقام بمضاعفات الأرقام السابقة.

وعن الأعراض في الموجة الثانية، أشارت المصادر، إلى أن أعراض الموجة الثانية هي نفس أعراض الموجة الأولى، حيث أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ولذلك في الغالب تظهر الأعراض التنفسية في بداية الأمر، ولحدوث استجابة للمرض التهابية مع حدوث خلل بالجهاز المناعي فهناك أعراض تظهر بالأجهزة وأعضاء الجسم لذلك طبيعة المرض وأعراض ثابتة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس، عن خروج 238 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.