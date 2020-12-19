«الصحة»: اتفاقيات دولية لتصنيع اللقاح الصيني في مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن هناك لجان تضم عددًا من التخصصات في وزارة الصحة للاطمئنان على جودة اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والتأكد من درجة أمانه وفاعليته، موضحة أن الحصول على لقاح فيروس كورونا اختياريًا وليس إجباريًا.

التجارب على أدوية لعلاج كورونا مستمرة وسيتم الإعلان عنها

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه لا يوجد شهادة تثبت أخذ لقاح فيروس كورونا، كما أن التجارب السريرية للقاح الصيني مستمرة على مدار عام، بالإضافة إلى تجارب على أدوية لعلاج فيروس كورونا وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

الأطقم الطبية ستكون من الفئات الأولى للحصول على اللقاح

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبًا سوف يتم الإعلان على موقع وزارة الصحة تفاصيل عن اللقاحات قبل الحصول عليها، كما أن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا.

مصر تتواصل مع شركة استرازينيكا بشأن لقاحها الخاص بكورونا

وأشارت، إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الإكلينية الخاصة باللقاح الصيني، موضحة أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر، من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا حول لقاحها الخاص بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، سجّلت أمس 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 26 مواطنًا.