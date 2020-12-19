اعترافات صادمة للمتهمين بخطف تاجر الدقهلية: لينا عند ابنه 12 مليون جنيه

لم يدع 6 شركاء طريقا لاسترداد أموالهم من شاب إلا وسلكوه، تارة بالطرق الودية وتارة بالمشاجرات، لكن دون جدوى، وأخيرا تناسوا القانون والأجهزة وتحقيقات الأمن والعدل بين الناس، ولم يبلغوا أحدا بخلافاتهم معه، وقرروا خطف والده، بعد اكتشافهم هرب التاجر إلى خارج البلاد.

ضحية بديلة:

والد التاجر، وهو تاجر أيضا وميسور الحال، ويعمل في مجال المقاولات، كان هو هدف المتهمين وضحيتهم بدلا من ابنه المتواجد خارج البلاد، فأعدوا خطة لخطفه وإجبار أسرته على دفع الفدية واسترداد أموالهم كاملة، كشرط لإطلاق سراحه، فحددوا مساء الخميس الماضي، لتنفيذ ذلك.

ومساء الخميس الماضي، تجمّع المتهمون فى مكان اتفقوا عليه مسبقا، وانتظروا المجني عليه أثناء مروره، حيث انقضوا عليه وألقوه داخل سيارة كانوا يستقلونها ثم لاذوا بالفرار، وفور وصولهم إلى مكان ظنوا أنه آمن، أجروا اتصالا بشقيقه، وأخبروه بأنهم اختطفوا شقيقه الأكبر، وطالبوه بإعادة أموالهم نظير إطلاق سراحه، فبادر بإبلاغ ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة، عما حدث والاتصال الذي تلقاه، وحرر محضرا دوّن فيه ملابسات الواقعة.

وقال المُبلغ في محضره، إنه تلقى اتصالا من مجهول أبلغه خلاله باختطاف شقيقه «تاجر»، لسابقة قيام نجل شقيقه، الذي يعمل بالخارج، بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من بعض التُجار من أبناء مدينة كفرسعد بدمياط، لاستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.

خطة الأمن العام:

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهم وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيا وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن المجني عليه بدائرة مركز شربين، وأطلقوا سراحه.

ضبط المتهمين:

وتمكنت الشرطة من ملاحقة المتهمين، ونجحت فى القبض على 5 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم اتفقوا على اختطاف المجني عليه لقيامه ونجله بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بقصد تشغيلها ولم يقم بردها، وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وقال المجني عليه إن نجله الذي يعمل بالخارج، جمع من المتهمين مبالغ مالية لاستثمارها في مجال توريد المواد الغذائية، بلغت 12 مليون جنيه، ولم يردها لهم.

حُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس الهارب.